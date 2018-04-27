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تركيا: لا وجود لقوات فرنسية في مدينة منبج شمال سوريا

08:28 م الجمعة 27 أبريل 2018
تركيا: لا وجود لقوات فرنسية في مدينة منبج شمال سوريا

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

بروكسل - (أ ش أ)

نفي وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وجود أي قوات فرنسية في منطقة منبج شمال شرق محافظة حلب في شمال سوريا.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) بالعربية مساء اليوم الجمعة عن أوغلو، عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو في بروكسل، إن فرنسا لا وجود لها في منبج، مشيرا إلى أن تركيا قد تقيّم "عروضا جيدة" من الحلفاء لتزويدها بصواريخ باتريوت أو أنظمة دفاع جوي أخرى.

وكانت تركيا قد شنت عملية عسكرية ضد وحدات الحماية الكردية في منطقة عفرين شمالي سوريا في 20 يناير الماضي، فيما هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارا بنقل العمليات العسكرية إلى منبج، على مسافة أبعد نحو الشرق، حيث تتمركز القوات الأمريكية.

وكانت تقارير إعلامية تركية قد أفادت مؤخرا ببدء قوات أمريكية وفرنسية تعزيز تحصيناتها وقواتها العسكرية في مدينة منبج شمالي سوريا، لمواجهة أي عملية تركية محتملة قد تشمل المدينة عقب عملية عفرين.

هذا المحتوى من

Asha
قوات فرنسية مدينة منبج سوريا مولود جاويش أوغلو

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