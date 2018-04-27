"هيئة التفاوض": إرسال قوات إضافية إلى سوريا يزيد من التوتر

جنيف - (أ ش أ)

أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية يحيى العريضي، اليوم الجمعة، أن سوريا لا تحتاج إلى مزيد من القوات على أرضها، معتبرا أن إرسال قوات إضافية إلى سوريا سيزيد من التوتر.

وقال العريضي، لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، ردا على إمكانية حلول قوات عربية مكان القوات الأمريكية وفق ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "قدوم قوات عربية أو إسلامية أو غير ذلك أمر لا تحتاجه سوريا التي يكفيها أن قوات العالم موجودة في الأجواء والأرض السوريتين، والخاسر الأساسي هو سوريا وأهلها".

وكان قد أعلن مسئولون أن إدارة ترامب تسعى لجمع قوات عربية كي تحل محل القوات الأمريكية في مناطق وجودها في سوريا، وذلك من أجل المساعدة في استقرار الجزء الشمالي الشرقي من سوريا بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.