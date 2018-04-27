ترامب يستقبل ميركل بالبيت الأبيض وسط خلافات بين البلدين

واشنطن (د ب أ)

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالبيت الأبيض في واشنطن.

وصافح ترامب ميركل في بداية الزيارة القصيرة، وقبّل كلًا منهما الآخر مرتين على الوجنتين، قبل أن يقوما بإجراء مفاوضات سياسية مشتركة.

وتتسم العلاقات الحالية بين البلدين بالتوتر، وسوف تتركز المباحثات على الحرب التجارية الوشيكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والاتفاق النووي مع إيران والوضع في سوريا.

تستغرق الزيارة بما يعقبها من مؤتمر صحفي مشترك ساعتين وأربعين دقيقة فقط، حيث أعربت ميركل عن رغبتها في الرجوع إلى ألمانيا مساء اليوم.

كان الاستقبال مقررا له الحادية عشرة وأربعون دقيقة بالتوقيت المحلي لأمريكا، لكنه تأخر ربع الساعة.

كان ترامب بذل بعض الجهود لخلق أجواء إيجابية حول اللقاء المثقل بالعديد من النقاط الخلافية.

وقال ترامب اليوم الجمعة قبل المقابلة بعدة ساعات على موقع تويتر: "يسعدني أن ألتقي اليوم بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، هناك الكثير مما يجب التباحث حوله ، وليس أمامنا إلا وقت قصير لإتمام ذلك".

إلا أنه أبدى تفاؤله بنتيجة اللقاء: "سيكون الأمر جيدا لكلا بلدينا العظيمين".

كان اللقاء الشخصي الأول حدث قبل تسعة أشهر وحاولت ميركل وقتها إثناء ترامب عن خوض حرب تجارية مع الاتحاد الأوروبي.

لكن ميركل لم يكن بوسعها تقديم عروض كبيرة للولايات المتحدة ، حيث إن المفوضية الأوروبية هي المختصة بذلك.

يتناول لقاء اليوم أيضا الخروج الوشيك للولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، كما يتناول الوضع في سوريا والنزاع حول خط أنابيب الغاز الشرقي "نوردستريم 2".