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الجيش اليمني: مقتل 10 من الحوثيين والسيطرة على مواقع استراتيجية في صعدة

07:45 م الجمعة 27 أبريل 2018
الجيش اليمني: مقتل 10 من الحوثيين والسيطرة على مواقع استراتيجية في صعدة

أرشيفية

صنعاء - (أ ش أ)

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، سيطرتها الكاملة على عدد من المواقع الاستراتيجية المطلة على آل صبحان في محور علب شمال محافظة صعدة المعقل الرئيس لمليشيات الحوثي الانقلابية ومقتل ما لا يقل عن 10 من عناصر المليشيات.

وأكد قائد اللواء 63 في الجيش اليمني العميد ياسر مجلي - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - السيطرة على قرن مندبة الاستراتيجي، وعدد من السلاسل الجبلية المطلة على آل صبحان إثر معارك خاضها الجيش الوطني مع المليشيات.

وأشار إلى أن ما لا يقل عن 10 من عناصر المليشيات لقوا مصرعهم فيما جرح آخرون، كما أن الجيش اليمني استعاد كمية من الأسلحة المتوسطة والخفيفة ، موضحا أن الفرق الهندسية واصلت عمليات التطهير للمناطق المحررة من الألغام وانتزعت عشرات الألغام متنوعة الأحجام والمهام محلية الصنع.

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الجيش اليمني مواقع استراتيجية محافظة صعدة مليشيات الحوثي

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