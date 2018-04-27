السعودية تحاكم متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل

القاهرة - (مصراوي):

قالت صحيفة "الرياض" إن القضاء السعودي يستعد لمحاكمة إسرائيليين اثنين مقيمين في المملكة ويحملان جنسية عربية ثانية، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

ولم تكشف الصحيفة السعودية الجنسية العربية الثانية التي يحملها الإسرائيليين، لكن المحكمة الجزائية المتخصصة ستنظر في القضية قريبًا، لافتة إلى أن المتهمين من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48.

وقد سبق أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة قبل 5 سنوات حكما في قضية مشابهة، فقد حكم حينها على مقيم عربي بالسجن لمدة 9 سنوات عقب إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.