نوري المالكي: أسقطنا مؤامرات كثيرة لتقسيم العراق

بغداد - (أ ش أ)

أكد نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي، اليوم الجمعة، أنه تم إسقاط الكثير من المؤامرات لتقسيم العراق، مشيرًا إلى أن إحداها كانت "التلاعب" بالانتخابات التشريعية.

وقال المالكي، خلال مهرجان انتخابي في مدينة النجف وفقا لقناة (السومرية نيوز)، "أسقطنا الكثير من المؤامرات لتقسيم العراق وإحداها كانت داعش، لافتا إلى أن أخطر مؤامرة هي التلاعب بالانتخابات، ونحذر منها ونشد على يد المفوضية التي وقفت صامدة".

وأضاف "مازال أمامنا الكثير من الفقر والبطالة ودعم الصناعة والزراعة والخدمات، مؤكدا أننا استطعنا أن نقف أمام من أراد أن يتسلل ويخرب العراق، وأعدنا العراق إلى محيطه العربي".

ودعا المالكي، المواطنين إلى التوافد على صناديق الانتخاب والتعاون مع كل القوائم لبناء حكومة قوية.