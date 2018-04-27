ترامب غير قلق من الاحتجاجات أثناء زيارته إلى بريطانيا في يوليو

لندن - (أ ش أ)

قال السفير الأمريكي لدى المملكة المتحدة، وودى جونسون، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قلق من أن تخرب الاحتجاجات التى دعت إليها بعض القوى في بريطانيا، زيارته إلى المملكة المتحدة في يوليو القادم.

وأضاف جونسون - وفق لمجلة بوليتيكو الأمريكية اليوم الجمعة - أن الزيارة هي "رمزية ومهمة للغاية"، نظراً لأن المملكة المتحدة هي شريك تجاري واستثماري مهم لواشنطن.

وردا على سؤال حول ما إذا كان ترامب على علم بحملة "أوقفوا ترامب" التي تدعو المتظاهرين إلى النزول لشوارع لندن، أصر جونسون على أن ترامب "لا يكترث ويعرف ماذا يريد أن يفعل".

وقال جونسون: :إنه لم يتم تحديد الجدول الزمني لزيارة الرئيس ترامب، وسيعتمد على الأحداث العالمية"، مؤكداً أن ترامب سيزور العاصمة البريطانية "لندن" بغض النظر عن المكان الذي ستُعقد فيه الاجتماعات.

ورفض جونسون التقارير بأن تغيير الزيارة من "زيارة رسمية كاملة" إلى "زيارة عمل" بمثابة ازدراء، وقال: "إنه من المحتمل أن يعود ترامب لزيارة رسمية ربما العام المقبل".