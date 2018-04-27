سفارة فلسطين بالقاهرة: غدًا.. فتح معبر رفح لمدة 3 أيام

كتب - أشرف سويلم:

أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة أن أجهزة الأمن المصرية تستعد لفتح معبر رفح البري -غدًا السبت- ولمدة ثلاثة أيام متواصلة لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين.

ووجهت السفارة الفلسطينية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه الدائم على تخفيف المعاناة على أبناء الشعب الفلسطيني.