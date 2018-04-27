الرئاسة الروسية: حجب "تلجرام" لا ينبغي أن يؤثر على عمل الخدمات الأخرى

موسكو - (أ ش أ)

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن العمل على حجب تطبيق "تلجرام" لا يجب أن يؤثر على عمل الخدمات الأخرى.

وقال بيسكوف، وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، "أكدنا مرارا أن هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات "روس كوم نادزور" تعمل على الحد من الوصول إلى هذا التطبيق تنفيذا لحكم المحكمة، لكن بالتأكيد، لا ينبغي أن يؤثر هذا العمل على الخدمات الأخرى".

وأضاف بيسكوف، بأن عملية حجب تطبيق "تلجرام" تبين أنها أكثر تعقيدا مما بدا من قبل، لكن هذا لا يعني أن قرار المحكمة لا يجب تنفيذه.

وأردف بيسكوف قائلاً "هناك بعض الصعوبات التقنية والتكنولوجية في هذا الصدد، العملية نفسها في الحد من الوصول إلى "تلجرام" تبين أنها أكثر تعقيدا مما كان يعتقد سابقا، ولكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي تنفيذ قرار المحكمة".

وكتبت صحيفة "كوميرسانت" اليوم الجمعة، أن "روس كوم نادزور" قامت بإدراج عدة عناوين "آي بي" ضمن سجل المواقع المحظورة، مثل "فكونتاكتي" و "ياندكس" و "تويتر" و "فيسبوك" و "أودنكلاسينيكي". وتضمنت القائمة أيضًا بعض عناوين بروتوكول الإنترنت الخاصة بـ "ياهو" و "الخدمة الروسية عبر الإنترنت" "لايف إينترنت".

وأوضح "روس كوم نادزور" أن إدخال عناوين "آي بي" منفصلة في السجل يرجع إلى الميزات التقنية للأنظمة، وأن الموارد الآن خارج الحجب. وفي وقت لاحق، أخبرت شركة "ياندكس" بأن محاولة حجب" تلجرم" قد أضرت فجأة بجميع أنحاء الشبكة الروسية، وأن أخطر عواقب حجب "تلجرام" هو عدم وجود حرية الاختيار للمستخدمين.

وتقوم هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات "روس كوم نادزور" بمحاولات لحجب التطبيق في روسيا منذ 16 أبريل، وقد تمكنت من عرقلة وصول بعض المستخدمين إلى الخدمة في اليوم الأول من الحجب، لكن تمكن التطبيق من التغلب على هذا الحجب باستخدام الأساليب المدمجة.

وحجبت الهيئة حتى الآن، جميع مواقع خدمة "التطبيق" وحوالي 16 مليون عنوان "آي بي" تابع لمخدمي "أمازون" و "جوجل"، يستخدمهما تيليجرام لاستضافة خدماته، ما أدى لحجب خدمات آلاف الشركات وبينها عدد من الشركات الروسية الكبيرة، بالإضافة لخدمة اتصالات تطبيق "فايبر" الذي يستخدم أيضاً، شبكات أمازون وجوجل، لاستضافة خدماته. وتبقى خدمة تلجرام متوفرة لجميع المستخدمين في روسيا حالياً.