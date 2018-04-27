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أمين عام الأمم المتحدة يشيد بـ"القمة التاريخية" بين الكوريتين

06:54 م الجمعة 27 أبريل 2018
أمين عام الأمم المتحدة يشيد بـ"القمة التاريخية" بين الكوريتين

نيويورك (د ب أ)

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بـ" القمة التاريخية" بين زعيمي الكوريتين الشمالية والجنوبية اليوم الجمعة.

وقال جوتيريش في بيان أصدره المتحدث باسمه: "تأثر الكثيرون حول العالم بالصور القوية التي تجمع بين الزعيمين لتعزيز الوئام والسلام في شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف البيان، أن جوتيريش يعتمد على الطرفين للبناء على لقائهما الأول والتنفيذ السريع كل الإجراءات المتفق عليها لتعزيز بناء السلام والمصالحة بين الكوريتين حتى يمكنهما العمل باتجاه سلام دائم ونزع للأسلحة النووية يمكن اثباته في شبه الجزيرة الكورية.

ويتطلع أمين عام الأمم المتحدة لقيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بتوحيد وتعزيز المكاسب في لقاء أمريكي كوري شمالي، متوقع قريبا.

الأمم المتحدة قمة الكوريتين كيم جونج اون أنطونيو جوتيريش

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