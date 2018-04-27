نص حوار "اللحظة التاريخية": حين خطا زعيم كوريا الشمالية إلى أرض الجنوب (فيديو)

كتب – محمد الصباغ:

تابع العالم لحظة تاريخية فجر اليوم الجمعة، حينما خطا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بقدميه إلى الشطر الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية وكان في استقباله الرئيس الجنوبي مون جيه إن، والذي بدوره وعلى عكس ما كان مخططًا له خطا أيضًا إلى المناطق الشمالية.

رصدت وسائل الإعلام من حول العالم القمة التاريخية في بلدة "بانمونجوم" أو (قرية الهدنة) بالمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، واتفق الزعيمان على نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة في لقاء هو الأول منذ عشر سنوات وشهد مصافحات وعناق وابتسامات حلت مكان التهديدات والتجارب الصاروخية.

حدد الزعيمان أيضًا موعدًا بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين بنهاية هذا العام من أجل إعلان نهاية رسمية للحرب الكورية التي بدأت منذ الخمسينيات.

وجاء في إعلان الزعيمين "أمام شعبنا الذي يبلغ تعداده 80 مليونا وأمام العالم بأسره نعلن أنه لن تكون هناك حرب أخرى في شبه الجزيرة الكورية وأن عصرا جديدا من السلام قد بدأ".

حينما خطا كيم أون إلى كوريا الجنوبية ومون جيه إلى الجارة الشمالية على المنطقة الحدودية، كانت هذه المرة الأولى التي تطأ فيها قدما زعيم كوري شمالي أرض الجنوب منذ الحرب التي دارت خلال الأعوام بين 1950 و1953.

ولكن ماذا دار في اللحظة التاريخية بين الزعيمين حينما تبادلا دخول كل منهما دخول بلد الآخر؟

نشرت قناة سي إن إن تفريغ للحوار بحسب وكالات رسمية في البلدين وجاء نصه كالتالي..

كيم: سعيد بلقائك. أنا سعيد جدًا.

مون: هل واجهت صعوبات في القدوم إلى هنا؟

كيم: لا على الإطلاق.

مون: سعيد حقًا باللقاء معك.

كيم: في الواقع، أنا مليء بالسعادة بهذا اللقاء في هذا المكان التاريخي. وأنا تأثرت جدًا بقدومك كل هذه المسافة لاستقبالي في مكان خط الترسيم العسكري في بانمونجوم.

مون: قرارك الجريء والشجاع هو ما سمح لنا بالوصول إلى هذا الحد.

كيم: لا، لا، إطلاقًا.

مون: صنعنا لحظة تاريخية.

كيم: أنا سعيد بلقائك.

مون: من فضلك، تحرك إلى هذا الجانب.

مون: لقد وصلت إلى الشطر الجنوبي، متى سأكون قادرًا على الوصول إلى الشمال؟

كيم: ربما في الوقت المناسب لك سوف تدخل إلى الأراضي الكورية الشمالية.

ولكن على عكس التفريغ الرسمي، وعلى العكس من المخطط له، أمسك كيم بالرئيس الكوري الجنوبي واصطحبه ليخطو إلى الشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية.