بعد التجربة الكورية.. رئيسة تايوان "مستعدة" للقاء نظيرها الصيني

تايبيه (د ب أ)

قالت رئيسة تايوان تساي إنج-ون، إنها مستعدة للاجتماع مع نظيرها الصيني شى جين بينج، ما لم تكن هناك شروط سياسية مسبقة، حسب ما أوردت وكالة الأنباء المركزية التي تديرها الدولة.

وأدلت رئيسة تايوان بهذه التصريحات مساء اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، بعد ساعات من اجتماع بين زعيمي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

وقالت تساي إن القمة التاريخية هي خطوة نحو تنمية إقليمية أكثر استقرارا.

وأضافت تساي أنه يتعين على جميع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، القيام بواجبها للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

وردًا على المراسلين في مؤتمر صحفي، قالت تساي إنها على استعداد للقيام بما يلزم لتأمين السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وأضافت تساي "طالما أنه لا توجد شروط مسبقة سياسية، فلن يرفض أي رئيس لتايوان عقد لقاء مع القائد عبر المضيق".

وقالت "نحن مستعدون لرؤية فرصة للقاء الزعيم عبر المضيق".

وقال المتحدث باسم الحكومة هسو كو يونج اليوم الجمعة تعليقا على أوجه التشابه بين الوضع في الكوريتين الشمالية والجنوبية، والوضع بين تايوان والصين، ان السلام والحوار يشكلان الأساس المهم للسلام الإقليمي ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية.

وأضاف هسو" الاجتماع بين القادة في شبه الجزيرة الكورية، يمكن أن يوفر اطارا لعقد اجتماع بين قادة جانبي مضيق تايوان".

وكانت آخر مرة التقى فيها زعيم تايواني بزعيم صيني في نوفمبر 2015، عندما التقى الرئيس ما يينج جيو مع شي في سنغافورة.

وقطعت الصين جميع الاتصالات الرسمية مع تايوان في يونيو 2016 ، بعد شهر واحد من تسلم تساي، هي عضو في الحزب التقدمي الديمقراطي ذي الميول الاستقلالية.

وتايوان لديها حكومة منفصلة منذ عام 1949، عندما فر القوميون الصينيون إلى هناك بعد أن خسروا حربا أهلية لصالح الشيوعيين. وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها.