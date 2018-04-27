غسان سلامة يبحث آخر التطورات على الساحة الليبية في القاهرة

القاهرة (د ب أ)

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة، "غسان سلامة" المبعوث الأممي بشأن ليبيا، في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام، يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة الليبية وسبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) إن "المبعوث الأممي سيلتقي خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات في مصر وجامعة الدول العربية، من بينهم وزير الخارجية المصري سامح شكري وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وذلك لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية وسبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية بما يحقق سلامة ووحدة الأراضي الليبية".