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وزير الخارجية الفرنسي يزور مصر الأحد

05:19 م الجمعة 27 أبريل 2018
وزير الخارجية الفرنسي يزور مصر الأحد

القاهرة (مصراوي)

يزور وزير الخارجية الفرنسي القاهرة يوم الأحد، حسبما أعلنت الوزارة الفرنسية الجمعة.

وكتب وزارة الخارجية الفرنسية على تويتر تقول إن جان إيف لودريان سوف يبحث مع المسؤولين المصريين "جميع القضايا الإقليمية التي يتحاور بشأنها الطرفان على نحو وثيق".

ومن المتوقع أن يلقي الوزير الفرنسي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري إلى جانب مسؤولين اخرين، حسبما قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، ألكسنر جيورجيني.
وقالت إن لودريان سوف يناقش في مصر عدة قضايا، على رأسها الأوضاع في ليبيا، وسوريا وملف حقوق الإنسان والحريات.

الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان

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