الرئيس الصينى يستقبل رئيس الوزراء الهندي في بكين خلال زيارة غير رسمية

بكين- (د ب أ):

وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الصين اليوم الجمعة، للقاء الرئيس شي جين بينج في زيارة غير رسمية تستمر يومين.

قام زعيما أكبر دولتين بقارة آسيا بجولة في متحف ثقافي في إقليم هيبي اليوم.

وتحدث الزعيمان عن استعدادهما لتحسين التعاون وذلك في مؤتمر صحفي بعد الجولة.

وقال شي " يجب أن نواصل تعزيز العلاقات الودية بين دولتينا حتى تستمر في التدفق ولا تتوقف أبدا مثل نهر يانجتسي ونهر الجانج".

وأشاد مودي أيضا بالزيارة "التاريخية" وتحدث عن استعداد الهند للعمل مع الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الحدود المتنازع عليها بين البلدين من المتوقع أن تتصدر جدول الأعمال علاوة على مناقشة التجارة الحرة و"استقرار العلاقات العسكرية" أيضا.

وغالبا ما تكون العلاقات بين الدولتين، وهما أكبر دولتين في آسيا وتشتركان في حدود طولها أربعة آلاف كيلومتر، متوترة.

وتصاعدت التوترات العام الماضي بسبب منطقة حدودية في دوكلام في جبال الهيمالايا، وهي هضبة غير مأهولة على الحدود بين الصين والهند وبوتان.

وشهدت المواجهة التي استمرت شهورا إرسال قوات إلى دوكلام من كلا الجانبين بعد أن حاولت الصين بناء طريق عبر الهضبة، فيما تعد أسوأ مواجهة بين الدولتين منذ أن خاضا حربا على الحدود عام 1962.