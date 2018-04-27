وزير الخارجية الألماني: ألمانيا ستفي بالتزاماتها تجاه الناتو

بروكسل- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده ستزيد نفقاتها العسكرية في اتجاه الوصول إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال ماس خلال اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل اليوم الجمعة: "نتوقع أن نحقق المطلوب منا على نحو تدريجي".

تجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في الناتو، وعددها 29 دولة، ألزمت نفسها عام 2014 بزيادة نفقاتها على الدفاع لتصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لها. إلا أن الهدف جرى تفسيره على نحو متباين، حيث تصر الولايات المتحدة على تحقيق هذا الهدف حتى موعد أقصاه عام 2024، بينما ترى الحكومة الألمانية أن اتفاق الناتو يتحقق عندما ترتفع نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي، بصرف النظر عن حجم هذا الارتفاع.

وكانت نفقات ألمانيا على الدفاع بلغت 18ر1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014، وتبلغ حاليا 24ر1%، ومن المقرر تبلغ 25ر1% حتى عام 2021.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد خلال الاجتماع في بروكسل موقف الولايات المتحدة.

وقال ماس إن تبني الولايات المتحدة لهذا الموقف وهذه التوقعات ليس أمرا جديدا الآن، موضحا أنه لا يريد استباق المشاورات الجارية بشأن الميزانية، وقال: "أعتقد أن ألمانيا حاضرة على نحو غير عادي فيما يتعلق بالالتزام بالمسؤولية الدولية، وأننا سنفي بالتزامتنا تجاه الناتو فيما يتعلق بقضايا التمويل".