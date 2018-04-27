جوتيريش يشيد بالقمة التاريخية بين الكوريتين

نيويورك - أ ش أ

أشاد السكرتير العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" بالقمة التاريخية التي عقدت بين رئيسي كوريا الجنوبية "مون جاي-إن" والشمالية "كيم جونج أون" في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين.

وقال المتحدث باسم جوتيريش "ستيفان دوجاريك" - في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - إن السكرتير العام للأمم المتحدة أشاد بالشجاعة والقيادة التي أسفرت عن الالتزامات المهمة والإجراءات التي تم الاتفاق عليها اليوم، كما طالب جميع الأطراف بتنفيذ هذه الإجراءات المتفق عليها بسرعة من أجل تعزيز الثقة والمصالحة بين الكوريتين وإجراء حوار صادق فضلا عن إحراز تقدم نحو تحقيق سلام دائم ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية .

وأضاف دوجاريك أن جوتيريش ، يتطلع إلى تأكيد هذه المكاسب وتطويرها خلال القمة المقرر إجراؤها في المستقبل القريب بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، كما يتعهد بالتزامه واستعداده لتقديم المزيد من المساعدات في هذه العمليات الهامة.

وكان رئيسا كوريا الجنوبية والشمالية قد اتفقا في وقت سابق اليوم على العمل معا من أجل نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.