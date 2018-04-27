ارتفاع حصيلة مصابي جمعة "الشباب الثائر" والاحتلال يستهدف الصحفيين

القاهرة - (مصراوي):

أصيب 168 مواطنًا في قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي للمسيرات السلمية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفاد اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة اصابة 168 منها 85 اصابة تعاملت معها المستشفيات و83 تعاملت معها النقاط الطبية.

وأضاف ان بين الاصابات 11اصابة من الطواقم الطبية و الصحفية.

وتقوم قوات الاحتلال الاسرائيلي بإطلاق قنابل الغاز بكثافة اتجاه المتظاهرين على طول الحدود الشرقية للقطاع.

وأصيب المصور الصحفي عبد الرحمن الكحلوت، برصاص الاحتلال فيما اصيب المصور الصحفي هاشم حمادة بقنبلة غاز في الرأس في منطقة شرق غزة.

وتوافد آلاف الفلسطينيين إلى المناطق الشرقية من قطاع غزة في الجمعة الخامسة من مسيرات العودة جمعة "الشباب الثائر"، إذ أُقيمت صلاة الجمعة في نقاط التجمع الخمس على الحدود، بحسب ما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأشعل المتظاهرين إطارات السيارات المطاطية على طول الخدود الشرقية للقطاع غزة، ومن جانبها أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز بكثافة تجاههم.

وطالبت قوات الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة على الحدود خلف السواتر الترابية، المتظاهرين بالابتعاد عن السلك الشائك، مُستخدمين مكبرات الصوت.

وأقام المتظاهرون السواتر الترابية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة لحماية المواطنين من رصاص الاحتلال الاسرائيلي بينما تمكن عدد من الشباب المتظاهرين من قص السياج الزائل شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في قطاع غزة رفعت حالة الجهوزية والاستعداد في المستشفيات والوحدات الإسعافية والمراكز والنقاط الطبية المتقدمة شرق قطاع غزة لمواكبة بفعاليات مسيرة العودة في جمعتها الخامسة.