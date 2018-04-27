برلين تستعين بـ5300 شرطي لتأمين مظاهرات عيد العمال

برلين- (د ب أ):

تستعين ولاية برلين بـ5300 شرطي من داخلها ومن ولايات أخرى، في الأول من مايو المقبل، لضمان مسار سلمي للفعاليات المتعددة والمظاهرات المقرر تنظيمها بمناسبة عيد العمال.

ومثلما كان الحال في الأعوام الماضية ، فإن الاستعانة بعدد كبير من أفراد الشرطة في هذا اليوم ضروري، بسبب تحسب الحكومة المحلية في برلين والشرطة لوقوع اشتباكات مع عناصر يسارية متطرفة مجددا في حي كرويتسبرج.

وقال وزير الداخلية المحلي لولاية برلين، أندرياس جايزل، اليوم الجمعة، إنه من المحتمل أن يكون الوضع أصعب قليلا مما كان عليه العام الماضي.

وذكر جايزل أنه من المتوقع أن تظهر العناصر اليسارية المتطرفة على نحو موحد بصورة أكبر من ذي قبل خلال تلك الفعاليات، إلى جانب النزاع الكردي الذي من الممكن أن يلعب دورا في المظاهرة اليسارية الكبيرة المقررة مساء الأول من مايو المقبل.

وقالت الرئيسة الجديدة لشرطة العاصمة الألمانية باربارا زولفيك إن الشرطة ستتصدى بحزم بالغ للجرائم.

تجدر الإشارة إلى أن حي كرويتسبرج في برلين يشهد مساء كل أول مايو من كل عام منذ عام 1987 أعمال شغب، بسبب اعتداء عناصر يسارية ومشاغبين مخمورين على الشرطة.

وتراجع حجم أعمال الشغب على مدار الأعوام الماضية، إلا أن مظاهرات الأول من مايو لم تخل مطلقا من تجاوزات.