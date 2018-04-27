ترامب يتطلع لمقابلة ميركل اليوم

القاهرة- (مصراوي):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتطلع للالتقاء بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، في البيت الأبيض.

وأوضح ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن هناك العديد من القضايا التي سيناقشها مع ميركل في فترة زمنية قصيرة، مؤكدا أن الاجتماع سيكون جيدًا للدولتين عظيمتين.

تزور ميركل الجمعة البيت الأبيض لإجراء محادثات مع ترامب في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، ومنع اندلاع حرب تجارية بين ضفتي الأطلسي وتحسين علاقتها مع الرئيس الأمريكي.

وفي زيارتها الأخيرة للبيت الأبيض كان لميركل لقاءات عدة محرجة مع نرامب، فتصادما علنا بشأن الانفاق الدفاعي والتجارة والهجرة.