زعيم كوريا الشمالية يعود إلى بلاده بعد اختتام القمة

سول - أ ش أ

غادر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، مقر انعقاد القمة الكورية عائدا إلى بيونج يانج.

وذكرت شبكة "سي إن إن" اليوم الجمعة، أن كيم وزوجته ودعا نظيريهما الجنوبيين، مون جاي إن وزوجته، قبل أن يغادرا مقر القمة، التي عقدت في إحدى قرى المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين، عائدا إلى بلاده.

جاء ذلك عقب حضور الزعيمين لمأدبة عشاء في أعقاب القمة التاريخية التي عقداها في وقت سابق اليوم، واتفقا فيها على العمل معا من أجل نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.

في هذه الأثناء، أشادت الخارجية الروسية بالاتفاقات التي نص عليها إعلان بانمنجوم الذي وقعه زعيما الكوريتين في قمتهما التاريخية التي شهدتها قرية الهدنة بين البلدين اليوم الجمعة، وأكدت أن موسكو مستعدة للمساهمة في الجهود الرامية إلى إقامة تعاون عملي بين سول وبيونج يانج.

وقالت الخارجية الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس": "إننا ننظر إلى الاتفاقيات التي نص عليها إعلان بانمنجوم في ضوء إبجابي"، مضيفة "نحن جاهزون لدعم إقامة تعاون عملي بين الكوريتين، بما في ذلك ما يتعلق بتنمية التعاون الثلاثي في قطاعات السكك الحديدية والطاقة الكهربائية والغاز وغيرها من القطاعات".

وفي واشنطن، أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالمساعدة التي قدمها الرئيس الصيني، تشي جين بينج، للولايات المتحدة في قضية شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف ترامب - في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي"تويتر" نقلتها شبكة "سي إن إن" اليوم الجمعة- قائلا " لا تنسوا رجاء المساعدة العظيمة التي قدمها صديقي الرئيس تشي للولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالمسألة الكورية، فلولاه لكانت العملية أكثر صعوبة ولاستغرقت وقتا أطول".