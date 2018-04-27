مسؤول ألماني يثبط التوقعات المعقودة على لقاء ميركل وترامب

برلين- (د ب أ):

ثبط منسق الحكومة الألمانية الجديد لشؤون التعاون عبر الأطلسي بيتر باير التوقعات بشأن اللقاء بين المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن اليوم الجمعة.

وقال باير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "سيعتبر (هذا اللقاء) ناجحا إذا أنصت الرئيس الأمريكي وتبين له أن الأوروبيين يقفون جنبا إلى جانب".

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التقى ترامب منتصف هذا الأسبوع في واشنطن خلال زيارة رسمية للبلاد استغرقت ثلاثة أيام. ووصلت ميركل ليلة الخميس/الجمعة إلى واشنطن وفي جعبتها قائمة طويلة من القضايا الخلافية، ابتداء من الحرب التجارية المنذرة بين الولايات المتحدة وأوروبا، مرورا بالاتفاق النووي مع إيران، وصولا إلى نفقات الدفاع.

وقال باير: "العلاقات عبر الأطلسي كانت أسهل في الماضي... هذا يتعلق بالأفراد، وكذلك بالتطورات على الصعيد العالمي".

وذكر باير أن الجانب الألماني والأوروبي ينظر إلى الشراكة الوثيقة مع الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على أنها أمر بديهي، وقال: "الآن نلاحظ أنه يتعين الاعتناء بهذا الأمر".

وأعرب باير عن توقعه أن تتحدث ميركل بصراحة عن كافة الخلافات في وجهات النظر، وقال: "لكني أحذر من المبالغة في التوقعات. يتعين علينا هنا أن نكون واقعيين ومتزنين".

كما أعرب باير عن قلقه إزاء الرسوم الجمركية التي تهدد الولايات المتحدة بفرضها على وارادات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي، موضحا أن فرض قيود حمائية لن يؤدي في النهاية إلا إلى خسارة الطرفين.