إصابة 4 فلسطينيين على حدود غزة في الجمعة الرابعة من "مسيرات العودة"

القاهرة – (مصراوي):

أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال في قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي للمسيرات السلمية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

أفادت وكالة "معا" الفلسطينية، بإصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال في مخيم العودة شرق غزة في منطقة ملكة، بالإضافة إلى إصابة فلسطيني رابع برصاص الاحتلال في مخيم العودة شرق خان يونس جنوب القطاع بالإضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وتقوم قوات الاحتلال الاسرائيلي بإطلاق قنابل الغاز بكثافة اتجاه المتظاهرين على طول الحدود الشرقية للقطاع.

وفي منطقة البريج وسط قطاع غزة، تمكن العشرات من المتظاهرين من تسيير طائرات ورقية باتجاه الاراضي المحتلة دون أن يبلغ عن وقوع اصابات في صفوف المتظاهرين.

وتوافد آلاف الفلسطينيين إلى المناطق الشرقية من قطاع غزة في الجمعة الخامسة من مسيرات العودة جمعة "الشباب الثائر"، إذ أُقيمت صلاة الجمعة في نقاط التجمع الخمس على الحدود، بحسب ما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأشعل المتظاهرين إطارات السيارات المطاطية على طول الخدود الشرقية للقطاع غزة، ومن جانبها أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز بكثافة تجاههم.

وطالبت قوات الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة على الحدود خلف السواتر الترابية، المتظاهرين بالابتعاد عن السلك الشائك، مُستخدمين مكبرات الصوت.

وأقام المتظاهرون السواتر الترابية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة لحماية المواطنين من رصاص الاحتلال الاسرائيلي بينما تمكن عدد من الشباب المتظاهرين من قص السياج الزائل شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في قطاع غزة رفعت حالة الجهوزية والاستعداد في المستشفيات والوحدات الإسعافية والمراكز والنقاط الطبية المتقدمة شرق قطاع غزة لمواكبة بفعاليات مسيرة العودة في جمعتها الخامسة.