مقتل شخصين وإصابة سبعة بجروح خطيرة في هجوم لبوكو حرام في نيجيريا

لاجوس-( د ب أ):

ذكرت الشرطة النيجيرية أن شخصين لقيا حتفهما واصيب سبعة آخرون بجروح خطيرة في هجوم شنته عناصر جماعة بوكو حرام المتشددة على مدينة مايدوجوري بولاية بورنو المضطربة.

وقال إديت أوكون المتحدث باسم الشرطة في ولاية بورنو أن المتشددين دخلوا البلدة على متن عربات وبدأوا في إطلاق النار، مضيفا أن انتحاريتين لقيتا حتفهما عندما فجرتا عبوات ناسفة محلية الصنع.

وذكر اثنان من سكان مايدوجوري في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء أمس الخميس أن المدينة كانت في حالة فوضى.

وقال أحمد صالح وهو من سكان مايدوجوري لوكالة الأنباء الألمانية: "لقد كانوا في كامل قوتهم على متن عربات ودراجات نارية"، مضيفا أن الهجوم وقع بجوار منزله وأنه سمع دوي إطلاق النار بكثافة.

وذكر ساكن آخر: "لقد عمت فوضى كاملة في ذلك الوقت، حيث كان كثير من السكان يبحثون عن ذويهم".

وطلب الجيش النيجيري من السكان في البداية التزام الهدوء وعدم الالتفات "للشائعات بشأن وجود جماعة بوكو حرام".

وتهدف جماعة بوكو حرام إلى فرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، ودأبت على شن هجمات انتحارية في شمال شرق نيجيريا.

وأودت هجمات بوكو حرام بحياة 20 ألف شخص على الأقل في شمال شرق نيجيريا والمناطق المحيطة بها منذ عام 2009، فيما لاذ قرابة 2.5 مليون شخص بالفرار من المنطقة هربا من أعمال العنف.