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القائم بأعمال رئيس الوزراء الأرمني يلغي محادثات مع زعيم الاحتجاجات

02:19 م الجمعة 27 أبريل 2018
القائم بأعمال رئيس الوزراء الأرمني يلغي محادثات مع زعيم الاحتجاجات

رئيس الوزراء الأرميني كارين كارابيتيان

يريفان - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن القائم بأعمال رئيس الوزراء الأرميني، كارين كارابيتيان، ألغى مجددا محادثات مع زعيم احتجاجات حاشدة كانت قد أدت إلى استقالة رئيس الوزراء .

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية في أرمينيا "أرمن برس"، كان منتظرا إجراء المحادثات اليوم الجمعة، ولكن كارابيتيان اتهم زعيم الاحتجاجات النائب البرلماني نيكول باشينيان بمحاولة إملاء جدول اعمال المحادثات .

وألغى كارابيتيان في السابق اجتماعا كان مقررا أول أمس الأربعاء مع زعيم الاحتجاجات ،ولكنه أيد دعوة من المعارضة السياسية لإجراء انتخابات مبكرة.

ويدرس أعضاء المعارضة مقاطعة تصويت برلماني الثلاثاء المقبل لانتخاب رئيس وزراء جديد.

يشار إلى أن باشينيان، الذي يتألف حزبه حزب "الك " الليبرالي من أقلية صغيرة في البرلمان، مرشح في هذا الانتخابات، ولكن من غير المحتمل أن يفوز.

وجرى انتخاب رئيس الوزراء السابق سيرج سركيسيان للمنصب الأسبوع الماضي من قبل البرلمان، بعدما كان رئيسا على مدار عقد. وقدم سركيسيان استقالته الأسبوع الجاري بعدما نزل عشرات الآلاف من الأرمنيين إلى شوارع العاصمة يريفان للاحتجاج على ما وصفته المعارضة بأنه احتفاظ ظالم بالسلطة.

رئيس الوزراء الأرمني كارين كارابيتيان احتجاجات أرمينيا حزب الك الليبرالي

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