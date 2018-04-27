رئيس وزراء اليابان يشيد بجهود كوريا الجنوبية في عقد قمة مع الشطر الشمالي

طوكيو- (د ب أ):

أشاد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بجهود كوريا الجنوبية في عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال آبي: "آمل بشدة أن تتخذ كوريا الشمالية خطوات ملموسة " في حل مسألة برنامجها النووي والصاروخي ومسألة المواطنين اليابانيين المختطفين من جانب بيونج يانج.

وأضاف أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن سيطلعه على مجريات اجتماع القمة.

يشار إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون عقدا قمة اليوم الجمعة عند النقطة الحدودية في بانمونجوم، اليوم الجمعة.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في الحادي والعشرين من الشهر الجاري تعليق تجاربها النووية والصاروخية.