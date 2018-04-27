 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة الأهلي والزمالك امطار الصيف محمد صلاح ذكرى تحرير سيناء سد النهضة كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

رئيس وزراء اليابان يشيد بجهود كوريا الجنوبية في عقد قمة مع الشطر الشمالي

02:17 م الجمعة 27 أبريل 2018
رئيس وزراء اليابان يشيد بجهود كوريا الجنوبية في عقد قمة مع الشطر الشمالي

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

طوكيو- (د ب أ):

أشاد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بجهود كوريا الجنوبية في عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال آبي: "آمل بشدة أن تتخذ كوريا الشمالية خطوات ملموسة " في حل مسألة برنامجها النووي والصاروخي ومسألة المواطنين اليابانيين المختطفين من جانب بيونج يانج.

وأضاف أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن سيطلعه على مجريات اجتماع القمة.

يشار إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون عقدا قمة اليوم الجمعة عند النقطة الحدودية في بانمونجوم، اليوم الجمعة.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في الحادي والعشرين من الشهر الجاري تعليق تجاربها النووية والصاروخية.

رئيس وزراء اليابان كوريا الجنوبية شينزو آبي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون

الخبر التالى:

القائم بأعمال رئيس الوزراء الأرمني يلغي محادثات مع زعيم الاحتجاجات
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان