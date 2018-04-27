القائم بأعمال السفير الألماني في تركيا يجري محادثات في مقر الخارجية التركية

إسطنبول- (د ب أ):

أجرى القائم بأعمال السفير الألماني في تركيا، روبرت دولجر، محادثات في مقر وزارة الخارجية التركية بأنقرة.

وذكرت مصادر دبلوماسية ألمانية اليوم الجمعة إنه بسبب عدم وجود السفير الألماني مارتن إردمان في أنقرة، تولى القائم بأعماله هذه المهمة.

وذكرت المصادر أن الأمر يتعلق بـ"محادثات طبيعية، وليس استدعاء رسمي"، مؤكدة أنه "لم يحدث استدعاء".

تجدر الإشارة إلى أن استدعاء السفير يعد من أشد أدوات الاحتجاج الدبلوماسي، والتي تفوق بوضوح الطلب للحوار.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الجمعة في برلين: "مبعوثنا في أنقرة أجرى اليوم محادثات لمدة ساعة في وزارة الخارجية التركية"، مضيفا أن المحادثات دارت "في مناخ ودي".

وذكر المتحدث أن الجانب التركي كان يتحدث عن "تعامل بعض الدول الأوروبية مع أنصار محتملين لحزب العمال الكردستاني أو قيادات للحزب".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تطالب منذ فترة طويلة دولا في الاتحاد الأوروبي بتصدي أكثر حزما لحزب العمال الكردستاني المحظور.

ويندرج الحزب في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا.

وتشهد العلاقات بين ألمانيا وتركيا توترا منذ فترة. وبسبب التوترات تم استدعاء السفير الألماني إردمان للخارجية التركية 20 مرة خلال فترة توليه مهام منصبه التي تبلغ حاليا عامين وستة أشهر، وتفوق عدد مرات استدعاء إردمان مرات استدعاء أي سفير آخر في أنقرة.