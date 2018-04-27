اعتقال جنرال بوسني مشهور بتهمة ارتكاب جرائم حرب

بلجراد- (د ب أ):

اعتقلت الشرطة جنرالا بوسنيا مشهورا اليوم الجمعة، إلى جانب 11 آخرين، لصلتهم بارتكاب جرائم حرب ضد الصرب العرقيين، خلال الحرب البوسنية (1992-1995).

وقال ممثلو الادعاء المعنيون بالنظر في جرائم الحرب في سراييفو إن عاطف دوداكوفيتش، القائد السابق بالجيش، الذي خاض قتالا ضد الصرب، يشتبه بتورطه في جرائم ضد الانسانية وجرائم ضد السكان المدنيين.

وكان المشتبه بهم الـ11 المتبقين، جميعا أعضاء في فيلق "دوداكوفيتش" الخامس، الذي نفذ ما يزعم من أعمال وحشية في شمال غرب البوسنة.

وذكر الادعاء أن الاعتقالات تأتي في أعقاب سنوات عديدة من التحقيقات، التي شملت مقابلات مع مئات من شهود العيان.

ودوداكوفيتش، 64 عاما، مشهور بين البوشناق وهم السكان المسلمون في البوسنة، الذين يعتبرونه بطلا بسبب دوره في الحرب ضد الصرب، الذين كانت تدعمهم بلجراد.

وكان يقود القوات المشتركة للبوشناق والكروات في الغرب الشمالي، خلال الحرب ثم أصبح القائد الاعلى لجيشهم.

وتميزت الحرب البوسنية، بجرائم حرب واسعة النطاق، مثل إبادة جماعية عام 1995 للبوشناق في سربرنيتشا، وعمليات قصف وقنص لسراييفو، لكن جميع المجموعات العرقية الثلاث تعرضت لاعمال وحشية.

واندلعت الحرب، عندما رفض الصرب قبول نتيجة استفتاء جرى في مارس، 1992، مهد الطريق للبوسنة لتنفصل عن يوغسلافيا السابقة.

وأيد مسلمو وكروات البوسنة الانفصال، بينما كان صرب البوسنة يؤيدون البقاء في اتحاد مع صربيا.