ماذا قال ترامب عن قمة الكوريتين؟

كتبت- هدى الشيمي:

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على لقاء القمة بين زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية، الذي وقع صباح اليوم الجمعة، حسب التوقيت المحلي لشبه الجزيرة الكورية.

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بعد عام من إطلاق الصواريخ، وإجراء التجارب النووية، يجرى الآن قمة تاريخية بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية".

وتابع: "أشياء جيدة تحدث، والوقت وحده سيؤكد ذلك".

وأضاف: "الحرب الكورية في طريقها للانتهاء! الولايات المتحدة وكل الأشخاص العظماء، يجب أن يكونوا فخورين بما يحدث الآن في كوريا".

جاء في البيان المشترك للقمة بين الرئيس الكوري الجنوبي وزعيم كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أن البلدين اتفقتا على مواصلة المحادثات الدولية "بهدفإعلان نهاية الحرب الكورية".

وصرح جونج أون أن الكوريتين الشمالية والجنوبية "اجتمعتا سويا" خلال القمة التاريخية التي عقدت على الحدود بين البلدين.

وأعرب زعيم كوريا الشمالية عن استعداده لتفكيك البرنامج النووي لبلاده بشكل كامل، وذكر أنه "لا يوجد سبب يجعلنا نقاتل بعضنا البعض.. نحن أمة واحدة".

وورد في البيان المشترك للقمة الثنائية بين الجانبين أن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن يعتزم زيارة عاصمة كوريا الشمالية بيونجيانج في الخريف المقبل لحضور قمة ثانية مع كيم جونج أون.

ومن المقرر أن تُعقد قمة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي، في نهاية مايو المُقبل أو ربما مطلع شهر يونيو، بعد نحو عام من الحرب الكلامية بين الزعيمين، والتهديدات بشن حرب على بيونجيانج، بسبب استمرار تجاربها النووية وتعزيز ترسانة أسلحتها الباليستية.

وإذا عُقدت القمة الأمريكية- الكورية الشمالية المرتقبة سيكون ترامب أول رئيس أمريكي في منصبه يجتمع مع زعيم لكوريا الشمالية.

ونشر البيت الأبيض، مساء أمس الخميس، عدة صور تجمع بين وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وعلقت سارة ساندرز، المتحدث باسم البيت الأبيض، على الصور التي نشرتها على موقع تويتر، قائلة: "بومبيو سيقوم بعمل رائع، وسيساعد الرئيس الأمريكي في جهوده لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

ويعتبر بومبيو أكبر مسؤول أمريكي على الإطلاق التقى بكيم جونج أون، ما يُشير إلى رغبة الرئيس الأمريكي في تحسين علاقاته مع الزعيم الكوري الشمالي.