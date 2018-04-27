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الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخا باليستيا أطلق من الأراضي اليمنية نحو جازان

12:24 م الجمعة 27 أبريل 2018
الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخا باليستيا أطلق من الأراضي اليمنية نحو جازان

صورة ارشيفية

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت قوات الدفاع الجوي السعودي أنها دمرت صاروخًا باليستيا، أُطلق من الأراضي اليمنة نحو جازان، حسب ما نقلته مواقع إخبارية منها سكاي نيوز، وقناة العربية.

وتمكنت الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف العربي لـ"دعم الشرعية في اليمن" من اعتراض صاروخين باليستيين، استهدفا مدينة جازان السعودية، الإثنين الماضي، دون أن ينتج عن العملية إصابات أو أضرار، وفقا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم التحالف، تركي المالكي.

واستهدف صاروخًا باليستيا آخر مدينة نجران السعودية، الأحد الماضي، وتصدت له الدفاعات الجوية السعودية، حسب تصريحات التحالف العربي.

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