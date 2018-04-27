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الكوريتان تتفقان على مواصلة المحادثات بهدف إنهاء الحرب الكورية بشكل رسمي

12:18 م الجمعة 27 أبريل 2018
الكوريتان تتفقان على مواصلة المحادثات بهدف إنهاء الحرب الكورية بشكل رسمي

سول- (د ب أ):

جاء في البيان المشترك للقمة بين الرئيس الكوري الجنوبي وزعيم كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أن البلدين اتفقتا على مواصلة المحادثات الدولية "بهدف إعلان نهاية الحرب الكورية".

وصرح جونج أون أن الكوريتين الشمالية والجنوبية "اجتمعتا سويا" خلال القمة التاريخية التي عقدت على الحدود بين البلدين.

وقال كيم في كلمته خلال القمة: "لقد استغرقنا وقتا طويلا حتى تجتمع الكوريتين سويا، وتمسك كل منهما بيد الأخرى".

وأضاف الزعيم الكوري الشمالي في كلمته التي تناقلتها وسائل الاعلام الدولية: "لقد انتظرنا طويلا من أجل حدوث هذه اللحظة".

وقال: "بينما أقف هنا اليوم، استطيع أن أرى أن الكوريتين الجنوبية والشمالية هما نفس الشعب، ونفس الدم ولا يمكن فصلهما".

وأعرب زعيم كوريا الشمالية عن استعداده لتفكيك البرنامج النووي لبلاده بشكل كامل، وذكر أنه "لا يوجد سبب يجعلنا نقاتل بعضنا البعض.. نحن أمة واحدة".

وجاء في البيان المشترك للقمة الثنائية بين الجانبين أن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن يعتزم زيارة عاصمة كوريا الشمالية بيونجيانج في الخريف المقبل لحضور قمة ثانية مع كيم جونج أون.

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