البيت الأبيض ينشر صورًا لوزير الخارجية الجديد مع الزعيم الكوري الشمالي

كتبت- هدى الشيمي:

نشر البيت الأبيض عدة صور تجمع بين وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، مساء أمس الخميس.

وعلقت سارة ساندرز، المتحدث باسم البيت الأبيض، على الصور التي نشرتها على موقع تويتر، قائلة: "بومبيو سيقوم بعمل رائع، وسيساعد الرئيس الأمريكي في جهوده لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

ونُشرت الصور بعد حوالي ساعة من موافقة مجلس الشيوخ الأمريكية على تعيين بومبيو، وزيرًا للخارجية، خلفًا لريكس تيلرسون.

وأفادت تقارير إعلامية، في منتصف أبريل الجاري، بأن بومبيو التقى سرًا بالزعيم الكوري الشمالي، خلال عطلة القيادة، للقمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي، والتي من المرجح عقدها في نهاية مايو، ومطلع يونيو المقبل.

وأكد ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، زيارة بومبيو لكوريا الشمالية، وقال "مايك بومبيو التقى كيم جونج أون في كوريا الشمالية الأسبوع الماضي. والاجتماع تم بسلاسة، وتم تشكيل علاقة جيدة".

وتابع: "يجرى الآن العمل على القمة المرتقبة. نزع السلاح النووي سيكون أمرًا رائعًا للعالم، ولكن أيضا لكوريا الشمالية".

وبهذا يعتبر بومبيو أكبر مسؤول امريكي على الإطلاق التقى بكيم جونج أون، ما يُشير إلى رغبة الرئيس الأمريكي في تحسين علاقاته مع الزعيم الكوري الشمالي.

وإذا عُقدت القمة الأمريكية- الكورية الشمالية المرتقبة سيكون ترامب أول رئيس أمريكي في منصبه يجتمع مع زعيم لكوريا الشمالية.