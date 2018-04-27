زعيم كوريا الشمالية خلال القمة مع الرئيس الكوري الجنوبي: "نحن أمة واحدة"

سول- (د ب أ):

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال القمة التاريخية مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جان إن: "لا يوجد سبب يجعلنا نقاتل بعضنا البعض.. نحن أمة واحدة".

وأعرب جونج أون عن استعداده لتفكيك البرنامج النووي لبلاده بالكامل، حسبما جاء في بيان مشترك للقمة بين زعيمي الكوريتين اليوم الجمعة، وأوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ويعتزم رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن زيارة عاصمة كوريا الشمالية بيونجيانج في الخريف المقبل لحضور قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وتعد القمة بين الجارتين المتنافستين، الاجتماع الثالث للزعيمين منذ نهاية الحرب الكورية في عام 1953. وقد بدأت بقيام زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون بعبور تاريخي للحدود إلى الجنوب.

وذكر المتحدث يون يونج تشان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه "خلال القمة، عقد الزعيمان مباحثات جادة وصادقة بشأن سبل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإقامة سلام دائم وتطوير العلاقات بين الكوريتين الجنوبية والشمالية".