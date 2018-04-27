"يوروبول" والشرطة الأمريكية تعطلان وكالات دعائية تابعة لـ"داعش"

لاهاي - أ ش أ

أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) اليوم الجمعة، أنها والشرطة الأمريكية نجحتا في "شل" وكالات دعائية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال رئيس "يوروبول" روب وينرايت، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إنه عبر هذه العملية غير المسبوقة أحدثنا فجوة كبيرة في قدرة تنظيم داعش على نشر الدعاية عبر الإنترنت ودفع الشباب في أوروبا إلى التطرف".

وأضاف أن العملية استهدفت تحديدا وكالة "أعماق" التي يستخدمها التنظيم الإرهابي في إعلان تبني الاعتداءات والدعوة إلى تنفيذ هجمات.

وتمثل هذه الخطوة ضربة إعلامية قوية للتنظيم الإرهابي، بعد الهزائم المتتالية التي مُني بها خلال الأشهر الأخيرة في كل من العراق وسوريا.

وعقد مؤتمر أمني دولي في باريس أمس الخميس، لمكافحة تنظيمي داعش والقاعدة، ودعا المشاركون إلى تبادل المعلومات بشكل أفضل بين أجهزة الاستخبارات والأمن والمؤسسات المالية وصناعة التكنولوجيا، كما اتفقوا على تحسين إمكانية تتبع الأموال التي تذهب إلى المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية، والتي قد تتجه لاحقا إلى التنظيمات الإرهابية.