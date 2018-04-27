رئيس وزراءاليابان يعتزم بذل المزيد لتعزيز العلاقات مع روسيا

موسكو- (د ب ا):

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، عن عزمه بذل المزيد لتعزيز العلاقات الروسية اليابانية، مشيرا إلى أن الأوان قد آن لرفعها إلى مستوى جديد.

جاء ذلك في رسالة آبي الترحيبية بالمشاركين في منتدى "روسيا — اليابان: نقاط الالتقاء" في موسكو والتي تلاها نيابة عنه السفير الياباني في روسيا تويهيسا كودزوكي، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة سبوتنيك.

وقال آبي : "أنا مليء بالعزم، أخذنا بيد الرئيس بوتين وبأيدي الشعب الروسي، لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات اليابانية الروسية".

وأضاف رئيس الوزراء الياباني "ألم يحن الأوان الآن لنا جميعا لرفع العلاقات اليابانية الروسية إلى مستوى جديد؟".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد ذكر خلال لقائه نظيره الياباني تارو كونو، أواخر العام الماضي، أن بلاده تلحظ تقدما في أغلب مجالات التعاون مع اليابان.

يشار إلى أن روسيا واليابان تتنازعان على ملكية جزر يطلق عليها الروس جزر الكوريل ويطلق عليها اليابانيون الاراضي اليابانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.