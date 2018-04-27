الصين تشيد بـ"شجاعة" زعيمي الكوريتين

بكين- (د ب أ):

أشادت الصين بالاجتماع بين رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، ووصفته بأنه "لحظة تاريخية" تأمل في أن تبدأ عهدا جديدا من العلاقات الدبلوماسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هوا شونينج، في مؤتمر صحفي في بكين اليوم الجمعة "نشيد بزعيمي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، بسبب اتخاذ تلك الخطوة التاريخية. ونعرب عن تقديرنا للقرار السياسي والشجاعة التي أبدياها.

وأضافت أيضا "نأمل ونتطلع لاغتنام تلك الفرصة التاريخية في بانمونجوم، كفرصة لبدء رحلة جديدة من الاستقرار على المدى الطويل في شبه الجزيرة".

وكان متحدث باسم مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية قد ذكر في وقت سابق اليوم الجمعة أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عقدا محادثات "جادة وصادقة" بشأن نزع السلاح النووي.

وكانت القمة بين الجارتين المتنافستين، وهي الثالثة فقط منذ نهاية الحرب الكورية في عام 1953، قد بدأت بقيام زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون بعبور تاريخي للحدود إلى الجنوب.

وذكر المتحدث يون يونج تشان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه "خلال القمة، عقد الزعيمان مباحثات جادة وصادقة بشأن سبل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإقامة سلام دائم وتطوير العلاقات بين الكوريتين الجنوبية والشمالية".