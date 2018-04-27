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رئيس كوريا الجنوبية يعتزم زيارة بيونجيانج الخريف المقبل

11:28 ص الجمعة 27 أبريل 2018
رئيس كوريا الجنوبية يعتزم زيارة بيونجيانج الخريف المقبل

رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن

سول – (د ب أ):

يعتزم رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن زيارة عاصمة كوريا الشمالية بيونجيانج في الخريف المقبل لحضور قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، حسب البيان المشترك للقمة الثنائية بين الجانبين، والذي أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأعرب كيم جونج أون عن استعداده لتفكيك البرنامج النووي لبلاده بالكامل، ويأتي هذا بعد قيامه بزيارة تاريخية إلى كوريا الجنوبية، صباح اليوم الجمعة، حسب التوقيت المحلي الكوري، بعد التوترات التي سيطرت على العلاقات بين البلدين، خلال السنوات الأخيرة الماضية.

رئيس كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية مون جاي إن كوريا الشمالية كيم جونج أون

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