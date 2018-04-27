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زعيم كوريا الشمالية يوافق على تفكيك البرنامج النووي لبلاده بالكامل

11:26 ص الجمعة 27 أبريل 2018
زعيم كوريا الشمالية يوافق على تفكيك البرنامج النووي لبلاده بالكامل

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

سول- (د ب أ):

أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عن استعداده لتفكيك البرنامج النووي لبلاده بالكامل، حسبما جاء في بيان مشترك للقمة بين زعيمي الكوريتين اليوم الجمعة، وأوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقام كيم جونج أون بزيارة تاريخية إلى كوريا الجنوبية، صباح اليوم الجمعة، حسب التوقيت المحلي الكوري، بعد التوترات التي سيطرت على العلاقات بين البلدين، خلال السنوات الأخيرة الماضية.

كوريا الشمالية كيم جونج أون تفكيك البرنامج النووي الاسلحة النووية

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