زعيم كوريا الشمالية يوافق على تفكيك البرنامج النووي لبلاده بالكامل

سول- (د ب أ):

أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عن استعداده لتفكيك البرنامج النووي لبلاده بالكامل، حسبما جاء في بيان مشترك للقمة بين زعيمي الكوريتين اليوم الجمعة، وأوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقام كيم جونج أون بزيارة تاريخية إلى كوريا الجنوبية، صباح اليوم الجمعة، حسب التوقيت المحلي الكوري، بعد التوترات التي سيطرت على العلاقات بين البلدين، خلال السنوات الأخيرة الماضية.