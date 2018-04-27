وزير الداخلية اللبنانى: الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لمكافحة الإرهاب

بيروت - أ ش أ

أكد وزير الداخلية والبلديات اللبنانى نهاد المشنوق، أن الخطة الإستراتيحية الخمسية التي بدأتها قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع شركائنا الدوليين ستحول هذه القوى إلى جهاز شرطة عصري ومهني، مع قدرات إستخبارية تساعد على مواجهة أي تحد يتعلق بالإرهاب.

وقال المشنوق ، خلال كلمة ألقاها اليوم في مؤتمر "التعاون لمكافحة تمويل الإرهاب" في باريس"هذه الخطة تتماشى مع قرار مجلس الأمن 1701 القاضي بحصر السلاح بين أيدي الأجهزة العسكرية اللبنانية الرسمية .

وأضاف إن ظاهرة الإستقرار في لبنان تواجه يوميا تحديدات كثيرة،لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لمكافحة الإرهاب في حين أن هناك توافقا سياسيا حول سياسة النأي بالنفس التي اعتمدها في مواجهة الأزمات المتفاقمة في المنطقة، بينما يعاني اقتصادنا من تداعيات أزمة النزوح السوري .

من جانب اخر، التقى الوزير المشنوق اليوم على هامش المؤتمر بوزراء داخلية الإمارات والبحرين وتركيا إضافة إلى وزير الأمن البريطاني وأمين عام منظمة الإنتربول .