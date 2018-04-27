بدء توافد الفلسطينيين إلى الشريط الحدودي استعدادًا لـ"جمعة الشباب الثائر"

القاهرة – (مصراوي):

تتواصل الاستعدادات على طول الشريط الحدودي الفاصل شمال وشرق قطاع غزة، لانطلق مسيرة الجمعة الخامسة ضمن مسيرات العودة الكبرى والتي اطلق عليها "جمعة الشباب الثائر".

وافاد مراسلو "وفا" ان عددا من المواطنين بدأوا بالتوافد على نقاط التجمع على امتداد الشريط الفاصل شمال وشرق قطاع غزة.

وقال منظمون ان "جمعة الشباب الثائر" تأتي تقديرا للشباب المتواجد في ساحات وميادين العودة الذين يقودون العمل الجماهيري، رافضين كل المؤامرات التي تجري على قدم وساق لتصفية القضية الفلسطينية".

ومن المتوقع مشاركة الالاف من ابناء القطاع في مسيرة اليوم والتي تأتي ضمن الاستعدادات للمسيرة الكبرى يوم 15 مايو المقبل (ذكرى النكبة).

وانطلقت فعاليات مسيرة العودة في الثلاثين من الشهر الماضي (ذكرى يوم الارض) وشهدت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي اسفرت عن استشهاد 40 مواطنا وجرح أكثر من خمسة آلاف، بينهم 21 تم بتر اطرافهم بحسب وزارة الصحة.