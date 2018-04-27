قائد عسكري إيراني: استراتيجية طهران الدفاعية غير قابلة للتغيير و"الكيان الصهيوني" فقاعة

طهران- (د ب ا):

قال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الجمعة، إن استراتيجية بلاده الدفاعية غير قابلة للتغيير، ووصف "الكيان الصهيوني"بأنه فقاعة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن اللواء محمد باقري قال اليوم الجمعة في كلمة له، "على الأعداء أن يدركوا أن استراتيجية إيران التي تم تحديدهامن قبل الامام الخميني الراحل غير قابلة للتغيير".

وأضاف " الكيان الصهيوني يظن بأنه يمكنه من خلال القيام ببعض المفرقعات حوله من منع الشعب الايراني من تحقيق اهدافه لكنه مخطىء جداً لان أهدفنا مرسومة وواضحة والشعب الايراني طرد أمريكا واذيالها كداعش وجبهة النصرة وباقي المجموعات التكفيرية من المنطقة ومن العراق وسورية واعاد الأمن إلى هذه الدول".

ونوه رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية إلى أن "الكيان الصهيوني ليس سوى فقاعة"، قائلا، إن محور المقاومة سيواصل مسيرته وتقدمه بالاعتماد على الرسالة الحماسية للثورة الإسلامية.

واستطرد " إذا كان الكيان الصهيوني يظن بأنه يمكنه من خلال هذه التصرفات الصبيانية الاستمرار فهو مخطىء جداً لأن المستقبل واضح جداً".

يشار إلى أن قائد الجيش الايراني اللواء عبد الرحيم موسوي قد صرح إن أقصى مدى لعمر "الكيان الصهيوني" هو 25 عاما.

وتتبادل ايران وإسرائيل التهديدات بتوجيه ضربات إلى كل منهما الأخرى،كانت اخرها تلك التي هددت فيها طهران بالرد على ماتردد أنها ضربة اسرائيلية استهدفت مطار التيفور العسكري السوري في وقت سابق الشهر الجاري، ما اسفر عن مقتل عدد من الايرانيين، ورد وزير الدفاع الإسرائيلي افيجدر ليبرمان بالتهديد بضرب طهران حال تعرضت بلاده لهجوم.