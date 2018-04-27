وزير الدفاع الإسرائيلي يبحث مع نظيره الأمريكي الملف الإيراني

تل ابيب /واشنطن - (د ب ا):

اجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، في واشنطن الليلة الماضية، مع نظيره الأمريكي جيمس ماتيس ، وبحث معه تعزيز التعاون الثنائي والملف الإيراني.

وقال ليبرمان إن اكبر تهديد يواجه الشرق الأوسط هو محاولة طهران زعزعة الاستقرار في سوريا ولبنان والعراق واليمن، وسعيها الى امتلاك السلاح النووي،بحث هيئة البث الإسرائيلي.

وأعرب عن امله في ترجمة نتائج الاجتماع الى إجراءات ملموسة على ارض الواقع.

كما اجتمع وزير الدفاع ليبرمان في وقت سابق من مساء امس الخميس الى مستشار الامن القومي جون بولتون والموفد لعملية السلام جيسون جرينبلات.

وقال ليبرمان أن بولتون هو صديق حقيقي لإسرائيل، مؤكدا أنه مطلع على التهديد الإيراني.

ووصف وزير الدفاع الأوضاع في سورية بالمعقدة والحساسة.

وأعرب عن ارتياحه لتطابق مواقف البلدين حيال الأوضاع في الشرق الأوسط، وللدعم الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لإسرائيل في المواقف المختلفة.

كان ليبرمان هدد في تصريحات لصحيفة"ايلاف" السعودية الألكترونية نشرت أمس الخميس ، بمهاجمة طهران إذا ما شنت إيران أي هجوم على إسرائيل ردا على مهاجمة الأخيرة مطار التيفور السوري ومقتل عدد من الإيرانيين.

يشار إلى أن المسؤولين الإسرائيليين قالوا إنهم لن يسمحوا لإيران بالمتوضع عسكريا في سورية.