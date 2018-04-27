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كيم ومون عقدا محادثات "جادة وصادقة" بشأن نزع السلاح النووي

09:13 ص الجمعة 27 أبريل 2018
كيم ومون عقدا محادثات "جادة وصادقة" بشأن نزع السلاح النووي

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج

سول - (د ب أ):

قال متحدث باسم مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عقدا محادثات "جادة وصادقة" بشأن نزع السلاح النووي.

وذكر المتحدث يون يونج تشان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه "خلال القمة، عقد الزعيمان مباحثات جادة وصادقة بشأن سبل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإقامة سلام دائم وتطوير العلاقات بين الكوريتين الجنوبية والشمالية".

وأضاف أن الجانبين مازالا يعملان بشأن صياغة بيان مشترك سوف يصدر في ختام القمة.

كوريا الجنوبية السلاح النووي كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية

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