ألمانيا تعيد النظر في الآلاف من قرارات اللجوء السياسي

برلين - (أ ش أ):

قال نائب وزير الداخلية الألماني شتيفان ماير إن بلاده "ستعيد النظر في 4568 من قرارات اللجوء السياسي التي اتخذتها، وذلك مع خضوع مسؤول لتحقيق يجريه ممثلو الادعاء بعد الاشتباه في منحه حق اللجوء لأشخاص لا يستحقونه".

وأضاف ماير - في كلمة أمام مجلس النواب الألماني (بوندستاج) ، وفقا لقناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية اليوم الجمعة - أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بي.إيه.ام.اف) سيعيد النظر في قرارات اللجوء التي اتخذت في الفترة بين الأول من يناير 2013 و16 من يناير 2017.

وأوضح أن الرئيس السابق لمكتب تابع للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في مدينة بريمن شمال البلاد يشتبه في أنه منح حق اللجوء لنحو 1200 شخص، غالبيتهم ينتمون للطائفة اليزيدية .

ولفت المسئول الألماني إلى أن العديد من الأشخاص يشتبه بأنهم كانوا يعملون مع ذلك المسؤول السابق، بما في ذلك في مكتبان للمحاماة، وأنه ستجري إعادة النظر في جميع حالات حق اللجوء التي شارك المكتبان في منحها.