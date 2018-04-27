اليابان: استقرار معدل البطالة في مارس وارتفاع الإنتاج الصناعي للشهر الثاني

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن معدل البطالة في البلاد استقر عند 5ر2% في مارس دون تغيير مقارنة بالشهر السابق له، بينما ارتفع الإنتاج الصناعي للشهر الثاني على التوالي.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن عدد العاملين في البلاد في مارس بلغ 2ر66 مليون شخص بزيادة 87ر1 مليون أو 9ر2% عن العام السابق

ارتفع معدل توفر الوظائف ، حيث يتم قياسه بنسبة الوظائف المعروضة لكل باحث عن عمل ، إلى 59ر1% في مارس من 58ر1% في فبراير في أول زيادة منذ ثلاثة أشهر ، وفقا لوزارة العمل.

وتشير القراءة إلى وجود نقص كبير في العمال في البلد الذي يعاني من الشيخوخة والانكماش.

وذكرت الحكومة أيضًا أن الإنتاج الصناعي للبلاد ارتفع بنسبة 2ر1٪ في شهر مارس مقارنة بالشهر السابق.

وتجاوز هذا الرقم نسبة 4ر0٪ توقعها خبراء في استطلاع أجرته صحيفة نيكي اليومية ، وبعد ارتفاع بنسبة 2٪ في فبراير.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إن مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم بلغ 9ر103 نقطة مقابل خط أساس لعام 2010 قدره 100 نقطة.

ويتوقع المصنعون، الذين شملتهم دراسة أجرتها الوزارة، أن ينمو الإنتاج الصناعي بنسبة 1ر3% في نيسان/أبريل وينخفض بنسبة 6ر1% في مايو.

وقالت الوزارة إن مؤشر الشحنات الصناعية تراجع بنسبة 2ر0% إلى 1ر100 في مارس ، في حين ارتفع مؤشر المخزونات الصناعية 5ر3% إلى 7ر113 نقطة.