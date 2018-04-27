أكبر معرض للفن الإفريقي المعاصر يصل إلى محطته الأخيرة في البرازيل

برازيليا - (أ ش أ):

يفتتح في متحف ريو دى جانيرو بالبرازيل، غدا، أكبر معرض للفن الإفريقي لاستعراض نخبة ثرية من الإبداعات التي تتبع تاريخ الفن في إفريقيا .

وقال أمين المعرض ألفونس هوج "إن إفريقيا تعد القارة الأخيرة التي أصبحت جزا من المشهد الفني العالمي، ففي السنوات الأخيرة ، من خلال منصات مثل البينالى والعروض الفنية الكبرى حظي الفن الإفريقي على الكثير من الإشادة والشهرة الفنية العالمية ".

ويضم المعرض أكثر من 80 لوحة نفذها 20 فنانًا أفريقيًا، بما فى ذلك عملين معبرين عن التراث الإفريقي البرازيلي، كما يعرض المعرض لوحات ثلاثية التصوير الفوتوغرافي للفنانين: بينى ليونسى، ورفائيل أجبودجيلو، التى تصور حقبة الاستعمار الفرنسي في غرب القارة السمراء، في حين يسلط الضوء على كيفية تعامل الفنان "أرجان مارتينز"، الأفرو - برازيلى "، مع مشاهد سفن العبيد عبر الممر الأوسط في المحيط الأطلسي وعبور غرب إفريقيا إلى أمريكا القارة الجديدة .

وأوضح ألفونس هوج، أمين المعرض - الذي تستمر فعالياته حتى السادس عشر من يوليو القادم - أن المعرض يهدف إلى عرض الفن الإفريقي الحديث والمعاصر، مشيرا إلى أنه "يتميز باللقاءات والتفاعلات الثقافية ، مع استعراض الأفكار المتعارضة مثل :" التقليدية والحديثة"، و الحقب الاستعمارية، وما بعد الكولونيالية، المحلية والعالمية والمتأثرين بها ".