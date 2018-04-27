مناورات جوية بين سنغافورة وماليزيا في مجال البحث والإنقاذ

سنغافورة - (أ ش أ):

تجري القوات الجوية في سنغافورة مناورات ثنائية جديدة مع القوات الجوية الملكية في ماليزيا بغرض التعاون في مجال البحث والإنقاذ.

وذكرت وزارة الدفاع في سنغافورة - في بيان - أن تدريبات البحث والإنقاذ أجريت في مركز العمليات متعددة الجنسيات بمقر القيادة والتحكم في شانجي.

وذكرت صحيفة (ذا ستريتس تايمز) السنغافورية أن المناورات التي تستمر على مدى ثلاثة أيام وتنتهي اليوم الجمعة، توفر لمخططي البحث والإنقاذ من القوات الجوية فرصة لتبادل المعرفة المهنية حول عمليات الإنقاذ، ومناقشة الإجراءات التكتيكية للبعثات المشتركة، بهدف تعزيز التعاون في هذا المجال بين الجانبين.