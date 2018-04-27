وصول رئيس البرلمان القبرصي ولقاء الإسماعيلي والنصر.. أهم الأحداث المتوقعة اليوم

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يصل رئيس مجلس النواب القبرصي ديميتريس سيلوريس إلى القاهرة في زيارة تستغرق عدة أيام، في واحد من اهم الأحداث المتوقعة اليوم إضافة إلي لقاء النادي الإسماعيلي والنصر، في أجندة الأخبار التي يستعرضها "مصراوي" في السطور التالية:.

القاهرة.. يصل رئيس مجلس النواب القبرصي ديميتريس سيلوريس إلى القاهرة في زيارة تستغرق عدة أيام، يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين، كما يقوم بزيارة مقر مجلس النواب.

القاهرة.. تنطلق فعاليات الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة (أولادنا)، الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في شارع الألفي وميدان عرابي، وتشارك فيه 31 دولة عربية وأجنبية.

شبين الكوم.. يتفقد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي أعمال رفع التراكمات بمقلب أبو خريطة والمدفن الصحي بطريق (كفر داود - الخطاطبة) بمحافظة المنوفية.

بيروت.. بدء المرحلة الأولى من تصويت اللبنانيين بالخارج في الانتخابات النيابية، وستكون القاهرة المحطة الأولى في هذا الاقتراع ضمن ست دول عربية هي مصر والسعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان.

القاهرة.. يلتقي فريقا الإسماعيلي والنصر في السادسة مساء على استاد الإسماعيلية، كما يلتقي فريقا الإنتاج الحربي وبتروجيت، في الثامنة والربع مساء، على استاد السلام، ويلتقي كذلك فريقا المقاولون العرب ومصر للمقاصة، في الثامنة والربع مساء، على استاد المقاولين العرب، في إطار مباريات الجولة الـ34 من الدوري الممتاز لكرة القدم.