رئيس الوزراء الهندي يجتمع مع الرئيس الصيني في قمة غير رسمية

بكين - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيزور الصين اليوم الجمعة للقاء الرئيس شي جين بينج في ووهان في زيارة غير رسمية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الحدود المتنازع عليه بين البلدين من المتوقع أن تتصدر جدول الأعمال علاوة على مناقشة التجارة الحرة و"استقرار العلاقات العسكرية" أيضا.

وغالبا ما تكون العلاقات بين الدولتين، وهما أكبر دولتين في آسيا وتشتركان في حدود طولها أربعة آلاف كيلومتر، متوترة.

وتصاعدت التوترات العام الماضي بسبب منطقة حدودية في دوكلام في جبال الهيمالايا، وهي هضبة غير مأهولة على الحدود بين الصين والهند وبوتان.

وشهدت المواجهة إرسال قوات إلى دوكلام من كلا الجانبين بعد أن حاولت الصين بناء طريق عبر الهضبة، فيما تعد أسوأ مواجهة بين الدولتين منذ أن خاضا حربا على الحدود عام 1962.