 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة الأهلي والزمالك امطار الصيف محمد صلاح ذكرى تحرير سيناء سد النهضة كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

رئيس الوزراء الهندي يجتمع مع الرئيس الصيني في قمة غير رسمية

06:49 ص الجمعة 27 أبريل 2018
رئيس الوزراء الهندي يجتمع مع الرئيس الصيني في قمة غير رسمية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

بكين - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيزور الصين اليوم الجمعة للقاء الرئيس شي جين بينج في ووهان في زيارة غير رسمية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الحدود المتنازع عليه بين البلدين من المتوقع أن تتصدر جدول الأعمال علاوة على مناقشة التجارة الحرة و"استقرار العلاقات العسكرية" أيضا.

وغالبا ما تكون العلاقات بين الدولتين، وهما أكبر دولتين في آسيا وتشتركان في حدود طولها أربعة آلاف كيلومتر، متوترة.

وتصاعدت التوترات العام الماضي بسبب منطقة حدودية في دوكلام في جبال الهيمالايا، وهي هضبة غير مأهولة على الحدود بين الصين والهند وبوتان.

وشهدت المواجهة إرسال قوات إلى دوكلام من كلا الجانبين بعد أن حاولت الصين بناء طريق عبر الهضبة، فيما تعد أسوأ مواجهة بين الدولتين منذ أن خاضا حربا على الحدود عام 1962.

الصين بكين ناريندرا مودي شي جين بينج العلاقات العسكرية

الخبر التالى:

أستراليا تواجه أزمة نفايات بعد حظر الصين استيراد المخلفات
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان