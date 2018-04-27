"تاريخ جديد".. كيم جونغ أون يوقع في دفتر زوار كوريا الجنوبية

وكالات

كتب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في دفتر الزوار في كوريا الجنوبية، عبارة "تاريخ جديد يبدأ الآن" خلال لقائه بنظيره الجنوبي مون جاي-ان بحسب ما نقلتت "فرانس برس".

وابتسم كيم ومون وتصافحا بالأيدي ثم عبرا الحدود إلى كوريا الشمالية لفترة وجيزة في لفتة رمزية ثم عادا إلى كوريا الجنوبية.

يذكر أن زعيما الكوريتين يجريان لقاء تاريخياً حول القضايا المعلقة بينهما، تتضمن وقف الترسانة النووية للدولة الشمالية.